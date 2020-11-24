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8 ноября не стало Александра Колтового, который вел известную передачу "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой. На этой неделе в эфир вышел выпуск, который был снят уже без участия погибшего журналиста. Вела выпуск Кудрявцева в одиночку. И все бы ничего, только зрителям очень не понравилось поведение телеведущей, которую тут же назвали бессердечной.
В новом выпуске Кудрявцева ни разу не упомянула своего погибшего коллегу, да и в целом, по мнению пользователей, вела передачу так, словно никакого соведущего никогда и не было.
"Кудрявцева могла бы сказать что-то в память об Александре в самом начале. Могла бы, но не стала", "Жаль, что в студии никто не вспомнил Александра", "Как будто никто и не заметил, что Лера одна ведет программу", "Почему Лера не упомянула Колтового, не почтила память?"
– поинтересовались в комментариях.
К слову, выпуск Кудрявцева вела в черном костюме.
Телеведущая стала одной из первых, кто отреагировал на смерть Александра Колтового. Тогда Лера опубликовала пост в социальных сетях, признавшись, что отказывается верить в смерть коллеги.
Позже в Сети появилась информация, что новым соведущим Кудрявцевой может стать Дмитрий Губерниев.
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