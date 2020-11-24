Виктюк оставил родственников без наследства в Москве

Виктюк оставил родственников без наследства в Москве
Роман Виктюк. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Квартиру в центре города не получит племяннице мэтра

Квартиру Романа Виктюка, которая расположена в самом сердце столицы, не достанется племяннице мэтра и ее детям. Оказалось, что имущество, которое находится на Тверской улице в паре минут от Охотного ряда, не была приватизирована режиссером. 

Квартира площадью 66 квадратных метров не была оформлена как собственность Романа Григорьевича. К слову, здание, построенное в 1938 году в стиле сталинского ампира, является объектом культурного наследия регионального значения. 

Кадастровая стоимость квартиры, в которой проживал Роман Виктюк, - 25 527 970 рублей, но на самом деле цена на недвижимость больше в 2 раза, пишет "РИА ФАН", ведь цена за 1 квадратный метр может достигать 764 500 рублей. 

Напомним, что  Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Детей и жены у мэтра не было. 

Адвокат Жанна Маргулис объяснила: все имущество Романа Григорьевича будет распределено согласно завещанию. Если же его не окажется, тогда наследниками станут братья, сестры, племянники и другие родственники режиссера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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