Квартиру в центре города не получит племяннице мэтра

Квартиру Романа Виктюка, которая расположена в самом сердце столицы, не достанется племяннице мэтра и ее детям. Оказалось, что имущество, которое находится на Тверской улице в паре минут от Охотного ряда, не была приватизирована режиссером.

Квартира площадью 66 квадратных метров не была оформлена как собственность Романа Григорьевича. К слову, здание, построенное в 1938 году в стиле сталинского ампира, является объектом культурного наследия регионального значения.

Кадастровая стоимость квартиры, в которой проживал Роман Виктюк, - 25 527 970 рублей, но на самом деле цена на недвижимость больше в 2 раза, пишет "РИА ФАН", ведь цена за 1 квадратный метр может достигать 764 500 рублей.

Напомним, что Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Детей и жены у мэтра не было.

Адвокат Жанна Маргулис объяснила: все имущество Романа Григорьевича будет распределено согласно завещанию. Если же его не окажется, тогда наследниками станут братья, сестры, племянники и другие родственники режиссера.

