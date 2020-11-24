"У него и так трагедия": Семенович в слезах заступилась за сына Фриске

"У него и так трагедия": Семенович в слезах заступилась за сына Фриске
Анна Семенович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица призвала Дмитрия Шепелева помириться с родителями покойной возлюбленной

Вот уже ни один год родители покойной Жанны Фриске и ее возлюбленный не могут найти общий язык. Дмитрий Шепелев запрещает родственникам экс-солистки "Блестящих" видеться с внуком. В и без того напряженные семейные отношения вмешалась Анна Семенович, которая встала на защиту сына Фриске Платона. 

Певица считает, что Шепелев не имеет права запрещать родственникам артистки общаться с сыном Жанны. "Лишиться внука, не участвовать в его воспитании – плохо", - заявила Семенович в интервью на ютуб-канале "Эмпатия Манучи".

Ради своего наследника Дмитрию необходимо начать общаться с родственниками Фриске, уверена экс-блестящая. 

"Наплевать на свои амбиции, эго и чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У него и так трагедия, он растет без матери", – поделилась своим мнением Анна Семенович, которая не смогла сдержать слез. 

Жалеть Шепелева певица отказалась, объяснив это тем, что у него и так все хорошо. 

Ранее телеведущий, который старается скрывать наследника от пристального внимания СМИ,  впервые показал повзрослевшего сына Фриске. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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