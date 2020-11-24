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Вот уже ни один год родители покойной Жанны Фриске и ее возлюбленный не могут найти общий язык. Дмитрий Шепелев запрещает родственникам экс-солистки "Блестящих" видеться с внуком. В и без того напряженные семейные отношения вмешалась Анна Семенович, которая встала на защиту сына Фриске Платона.
Певица считает, что Шепелев не имеет права запрещать родственникам артистки общаться с сыном Жанны. "Лишиться внука, не участвовать в его воспитании – плохо", - заявила Семенович в интервью на ютуб-канале "Эмпатия Манучи".
Ради своего наследника Дмитрию необходимо начать общаться с родственниками Фриске, уверена экс-блестящая.
"Наплевать на свои амбиции, эго и чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У него и так трагедия, он растет без матери", – поделилась своим мнением Анна Семенович, которая не смогла сдержать слез.
Жалеть Шепелева певица отказалась, объяснив это тем, что у него и так все хорошо.
Ранее телеведущий, который старается скрывать наследника от пристального внимания СМИ, впервые показал повзрослевшего сына Фриске.
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