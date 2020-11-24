Балерина вместе с возлюбленным отдыхает на Мальдивах

Анастасия Волочкова любит удивлять своих подписчиков в социальных сетях откровенными фотографиями. Сейчас балерина улетела отдыхать на острова, поэтому фотографий в ярких бикини стало в разы больше. Так, сегодня звезда поделилась фотографией с пляжа, однако забыла закрыть комментарии, поэтому столкнулась с шквалом критики в свой адрес.

Кажется, что злопыхатели только этого и ждали, ведь обычно Волочкова отключает комментарии под своими публикациями. Пользователи "Инстаграма" сразу же стали упражняться в остроумии и строчить негативные комментарии.

"Настя, наверное, полтишок потянула и комменты скрыть забыла", "Годзилла с блинами вместо груди!", "Совсем одурела на старости", "Висюны на месте", "Смотреть противно", "Сначала показалось – мужик. Короткий, коренастый возле колонны. А это балерина", "Ей надо бы в джунглях или в Африке жить чтоб ходить голой или в стрингах",

– написали подписчики Анастасии.

На снимке балерина стоит на коленях в золотом бикини, а рядом с ней расположен столик, на котором стоят цветы и шампанское. И, кажется, что ей абсолютно все равно на злобные комментарии пользователей социальной сети. Более того, поклонников балерины, которые восхищаются ее красотой и талантом, все-таки больше.

Ранее Анастасия Волочкова села на шпагат в слишком откровенном бикини и чуть не показала лишнее.