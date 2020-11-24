Охотится за квартирой: подругу Конкина вывели на чистую воду

Охотится за квартирой: подругу Конкина вывели на чистую воду
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Приятельница покойной жены артиста раскрыла коварный замысел Переслени

Сегодня близкая к семье Владимира Конкина женщина рассказала всю правду о его отношениях с Еленой Переслени. Многие уверены, сотрудница вертит артистом, как хочет, и на самом деле состоит с ним в любовных отношениях.

По словам подруги оставившей этот мир супруги Владимира Аллы, помощница знаменитости руководствуется только корыстными мотивами. Октябрина Азимова рассказала, что Переслени влезла в семью Конкина за четыре года до смерти его жены.

Тогда Елена вела себя более-менее сдержано, но стоило Алле отправиться на тот свет, как дама тут же взяла Конкина в оборот. Октябрина как-то хотела побеседовать с Владимиром, но трубку выхватила Елена, заявив, что теперь она – жена звезды советского кинематографа.

"Переслени – аферистка. Она обхаживает Конкина. Ставка сделана на квартиру, а Конкин этого не понимает", – сетует неравнодушная женщина на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Скандал вокруг семейства звезды легендарной киноленты "Как закалялась сталь" стал разрастаться после трагической гибели дочери Конкина Софии. Недавно его сын Ярослав обвинил родителя в избиении беременной жены.

Ольга ФЕДОРОВА

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