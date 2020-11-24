"Так орали": Викторию Боню схватили французские полицейские

"Так орали": Викторию Боню схватили французские полицейские
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Знаменитость обвинили в злостном нарушении ограничительных мер

Виктория Боня сегодня пережила не лучшие моменты своей жизни. Девушка активно старается создать вокруг себя гламурный образ, но недавно ей пришлось побывать в руках стражей порядка. Причиной тому стала снятая медицинская маска.

Бывшую скандальную участницу "Дом-2" задержали в парижском аэропорту. Правоохранители решили, что она игнорирует карантинные требования и ходит без маски. Однако сама Боня уверяет, что носит средство защиты и сняла его лишь во время полета, чтобы попить воды.

Больше всего Боню раздосадовало поведение иностранных полицейских. Блогерша рассказала, что один из них "так орал ни за что, ни про что", что шокировал знаменитость.

Впрочем, о неприятном инциденте Виктория рассказывала в "Инстагарм", уже разместившись на борту самолета в первом классе. Светская львица отправляется праздновать свой 41 день рождения. Где Боня отметит это знаменательное событие, хранится в тайне. Звезда решила сохранить интригу, чтобы привлечь побольше внимания к своей персоне.

К слову, Боня большая любительница шокировать публику. Этим летом она показала подписчикам ожоги после шаманского обряда с ядом.

Ольга ФЕДОРОВА

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да пошла она на <цензура> у й ! ! !
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