Сколько получают звезды за участие в "Ледниковом периоде": Авербух раскрыл размер гонораров

Сколько получают звезды за участие в "Ледниковом периоде": Авербух раскрыл размер гонораров
Илья Авербух. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за пандемии коронавируса расценки изменились

Многие зрители особенно любят шоу "Ледниковый период", которое в этом сезоне триумфально вернулось в эфир. Создатель и бессменный руководитель проекта Илья Авербух рассказал, сколько звезды и фигуристы получают за участие в съемках. 

Конкретную цифру фигурист называть не стал, сославшись на коммерческую тайну. Однако отметил, что до пандемии коронавируса за одно выступление конкурсанты получали в среднем 150 тысяч рублей за короткую программу, а их профессиональные партнеры - от 600 тысяч рублей.

Однако из-за пандемии расценки пришлось изменить. Теперь звезды получают от 100 до 200 тысяч за прокат. 

"Причем есть же еще градация, что для меня как продюсера, объективно, катается пара или катается одиночник – это, в общем, один номер. Это было всегда изначально, что одиночник весь гонорар забирает себе, а пара должна его внутри поделить. Для меня это одна ставка", – объяснил фигурист. 

В интервью Василию Конову Авербух также рассказал, что за создание качественного спектакля и полноценного шоу на льду придется заплатить порядка 70 миллионов рублей.

К слову, участие в "Ледниковом периоде" дается артистам очень нелегко. Так, на одной из тренировок Регина Тодоренко закатила истерику, а ее коллега Ольга Бузова чуть не потеряла сознание из-за полученной травмы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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