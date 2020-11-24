Из-за пандемии коронавируса расценки изменились

Многие зрители особенно любят шоу "Ледниковый период", которое в этом сезоне триумфально вернулось в эфир. Создатель и бессменный руководитель проекта Илья Авербух рассказал, сколько звезды и фигуристы получают за участие в съемках.

Конкретную цифру фигурист называть не стал, сославшись на коммерческую тайну. Однако отметил, что до пандемии коронавируса за одно выступление конкурсанты получали в среднем 150 тысяч рублей за короткую программу, а их профессиональные партнеры - от 600 тысяч рублей.

Однако из-за пандемии расценки пришлось изменить. Теперь звезды получают от 100 до 200 тысяч за прокат.

"Причем есть же еще градация, что для меня как продюсера, объективно, катается пара или катается одиночник – это, в общем, один номер. Это было всегда изначально, что одиночник весь гонорар забирает себе, а пара должна его внутри поделить. Для меня это одна ставка", – объяснил фигурист.



В интервью Василию Конову Авербух также рассказал, что за создание качественного спектакля и полноценного шоу на льду придется заплатить порядка 70 миллионов рублей.

К слову, участие в "Ледниковом периоде" дается артистам очень нелегко. Так, на одной из тренировок Регина Тодоренко закатила истерику, а ее коллега Ольга Бузова чуть не потеряла сознание из-за полученной травмы.