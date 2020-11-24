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Известный режиссер Георгий Гаврилов умер. Эту трагическую новость опубликовали представители мэтра на его странице в "Фейсбук".
В сообщении не указывается причина смерти, однако в комментариях интернет-пользователи, знакомые с ним, отмечают, что Гаврилов болел коронавирусом и был в больнице. О том, что у режиссера был COVID-19, например, написала режиссер Ольга Нестерова.
Гаврилов снимал для российских звезд клипы, в том числе для Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле. Он также занимался сериалами, например, "Шпионскими играми". Был женат на Маргарите Тереховой.
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