Бывшего мужа Маргариты Тереховой не стало на 61-м году жизни

Известный режиссер Георгий Гаврилов умер. Эту трагическую новость опубликовали представители мэтра на его странице в "Фейсбук".

В сообщении не указывается причина смерти, однако в комментариях интернет-пользователи, знакомые с ним, отмечают, что Гаврилов болел коронавирусом и был в больнице. О том, что у режиссера был COVID-19, например, написала режиссер Ольга Нестерова.

Гаврилов снимал для российских звезд клипы, в том числе для Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле. Он также занимался сериалами, например, "Шпионскими играми". Был женат на Маргарите Тереховой.