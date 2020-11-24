Известный режиссер скончался от коронавируса

Бывшего мужа Маргариты Тереховой не стало на 61-м году жизни

Известный режиссер Георгий Гаврилов умер. Эту трагическую новость опубликовали представители мэтра на его странице в "Фейсбук". 

В сообщении не указывается причина смерти, однако в комментариях интернет-пользователи, знакомые с ним, отмечают, что Гаврилов болел коронавирусом и был в больнице. О том, что у режиссера был COVID-19, например, написала режиссер Ольга Нестерова. 

Гаврилов снимал для российских звезд клипы, в том числе для Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле. Он также занимался сериалами, например, "Шпионскими играми". Был женат на Маргарите Тереховой. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам упростят получение выплат на детей

В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году

Подробности раскрыли в Совете Федерации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1193 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей