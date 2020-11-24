Актриса рассказала, что ее связывает с коллегой по фильму

После развода Агата Муцениеце стала еще более популярной и востребованной актрисой. Так, сейчас она снимается в проекте про хоккеистов "Крюк". В ленте артистка сыграет заносчивую жену главного героя – Юрия Колокольникова, с которым ей в Сети приписали роман.

Слухи о том, что актеры встречаются, появились после того, как Муцениеце опубликовала в "Инстаграм" совместный кар, на котором они обнимаются.

В интервью изданию "7 дней" звезда призналась, что, увидев новости о романе, обсудила их с коллегой. По ее словам, они посмеялись друг над другом.

Муцениеце также в шутку предупредила Колокльникова, что если он думает, что ему все позволено, потому что он снялся в сериале "Игра престолов", то это не так.

Агата Муцениеце девять лет была замужем за Павлом Прилучным. В начале этого года стало известно, что пара решилась расстаться. Развод состоялся уже летом. По слухам, Прилучный встречается с Мирославой Карпович, которую обвиняют в том, что она увела актера из семьи.