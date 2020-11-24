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После развода Агата Муцениеце стала еще более популярной и востребованной актрисой. Так, сейчас она снимается в проекте про хоккеистов "Крюк". В ленте артистка сыграет заносчивую жену главного героя – Юрия Колокольникова, с которым ей в Сети приписали роман.
Слухи о том, что актеры встречаются, появились после того, как Муцениеце опубликовала в "Инстаграм" совместный кар, на котором они обнимаются.
В интервью изданию "7 дней" звезда призналась, что, увидев новости о романе, обсудила их с коллегой. По ее словам, они посмеялись друг над другом.
Муцениеце также в шутку предупредила Колокльникова, что если он думает, что ему все позволено, потому что он снялся в сериале "Игра престолов", то это не так.
Агата Муцениеце девять лет была замужем за Павлом Прилучным. В начале этого года стало известно, что пара решилась расстаться. Развод состоялся уже летом. По слухам, Прилучный встречается с Мирославой Карпович, которую обвиняют в том, что она увела актера из семьи.
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