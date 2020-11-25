Актрисе было 45 лет

2020-й год уносит жизни все большего количества выдающихся личностей. Так, сегодня стало известно о том, что умерла актриса Светлана Обидина, сыгравшая в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор-3".

Трагическую новость сообщил кинорежиссер Алексей Герман на своей странице в "Фейсбук". Сценарист дал понять, что причина смерти артистки неизвестна. Однако он предположил, что в этом может быть "виноват" коронавирус.

"Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно – ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг", – написал Герман.

Пользователей Сети шокировала данная новость, ведь Светлане было всего 45 лет.

"Молодая совсем...ужас..." – отметила одна из подписчиц.

О смерти Обидиной также написала пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом", где и работала актриса.

"Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная – Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал", – вот такой запомнят артистку ее коллеги.

Напомним, Светлана Обидина снялась в таких кинокартинах, как "Довлатов", "Петербург. Только по любви", "Дуэлянт", "Остров" и других.