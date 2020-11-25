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Александра Ширвиндта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщили СМИ.
По некоторой информации, 86-летний актер находится в тяжелом состоянии – у него легочная недостаточность. Телеграм-канал 112 сообщает о вирусной пневмонии.
Ширвиндт, по предварительным данным, проведет в больнице несколько дней. РЕН ТВ стало известно, что туда его с женой забрали из дома.
Позже в медучреждении добавили, что актер лежит в реаниматологии. Об этом пишет РИА "Новости".
Ни сам режиссер, ни его близкие госпитализацию пока не подтвердили. Эту информацию еще предстоит уточнить.
Напомним, что Александр Ширвиндт сыграл более чем в полусотне советских и российских фильмов. Среди них – " Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев" и "Вокзал для двоих". Кроме того, он поставил десятки театральных спектаклей.
На Наталье Белоусовой артист женился в 1957 г. – супруги до сих пор вместе. Их сын Михаил Ширвиндт работает телеведущим.
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