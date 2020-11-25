Ширвиндта забрали в больницу в тяжелом состоянии

Ширвиндта забрали в больницу в тяжелом состоянии
Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У народного артиста обнаружили болезнь легких

Александра Ширвиндта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщили СМИ.

По некоторой информации, 86-летний актер находится в тяжелом состоянии – у него легочная недостаточность. Телеграм-канал 112 сообщает о вирусной пневмонии.

Ширвиндт, по предварительным данным, проведет в больнице несколько дней. РЕН ТВ стало известно, что туда его с женой забрали из дома.

Позже в медучреждении добавили, что актер лежит в реаниматологии. Об этом пишет РИА "Новости".

Ни сам режиссер, ни его близкие госпитализацию пока не подтвердили. Эту информацию еще предстоит уточнить.

Напомним, что Александр Ширвиндт сыграл более чем в полусотне советских и российских фильмов. Среди них – " Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев" и "Вокзал для двоих". Кроме того, он поставил десятки театральных спектаклей.

На Наталье Белоусовой артист женился в 1957 г. – супруги до сих пор вместе. Их сын Михаил Ширвиндт работает телеведущим.

Ранее Александр Ширвиндт прокомментировал скандал с Олегом Меньшиковым на похоронах Владимира Андреева.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Конечно снимался во всех перечисленных фильмах и,кстати многих других! О его скандале с Олегом Меньшиковом на похоронах Владимира Андреева ничего не знаю и ,может быть к лучшему! Александр человек старого светского воспитания и терпеть предательство или хамство не будет никогда! Нет этого в его ГЕНАХ. Здоровья ему и еще долгой жизни!!!
Гость
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Гость
а разве он снимался в "Вокзал для двоих"?
пианист
Гость
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а разве он снимался в "Вокзал для двоих"?
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