У народного артиста обнаружили болезнь легких

Александра Ширвиндта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщили СМИ.

По некоторой информации, 86-летний актер находится в тяжелом состоянии – у него легочная недостаточность. Телеграм-канал 112 сообщает о вирусной пневмонии.

Ширвиндт, по предварительным данным, проведет в больнице несколько дней. РЕН ТВ стало известно, что туда его с женой забрали из дома.

Позже в медучреждении добавили, что актер лежит в реаниматологии. Об этом пишет РИА "Новости".

Ни сам режиссер, ни его близкие госпитализацию пока не подтвердили. Эту информацию еще предстоит уточнить.

Напомним, что Александр Ширвиндт сыграл более чем в полусотне советских и российских фильмов. Среди них – " Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев" и "Вокзал для двоих". Кроме того, он поставил десятки театральных спектаклей.

На Наталье Белоусовой артист женился в 1957 г. – супруги до сих пор вместе. Их сын Михаил Ширвиндт работает телеведущим.

Ранее Александр Ширвиндт прокомментировал скандал с Олегом Меньшиковым на похоронах Владимира Андреева.