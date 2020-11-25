Артистка столкнулась с домашним насилием

Лариса Вербицкая станет новой героиней передачи "Секрет на миллион". В разговоре с Лерой Кудрявцевой 60-летняя телеведущая призналась, из-за чего распался ее первый брак.

В 70-е годы Лариса встретила мужчину по фамилии Вербицкий. У них завязался роман, в дальнейшем вылившийся в брак. В 1979 году у пары родился сын Максим. Однако семейное счастье продлилось недолго. Супруг все чаще начал проявлять агрессию по отношению к артистке. Бывшая звезда передачи "Доброе утро" не захотела мириться с этим, передает "СтарХит".

"Взяла ребенка и ушла. Это заболевание, с этим жить сложно", - рассказала Вербицкая.

Ей пришлось вернуться к родителям. Близкие Ларисы не верили, что артистка вновь выйдет замуж. Но они ошибались – спустя несколько лет телеведущая познакомилась с телеоператором ВГТРК Александром Дудовым, который впоследствии стал вторым супругом звезды.

Дудов и сын Вербицкой быстро нашли общий язык. Максим начал называть Александра своим отцом. А в 1990 году у Ларисы и ее возлюбленного родилась общая дочь Инна.

Вербицкая затронула не только тему семьи, но и женской красоты. В свои 60 лет Лариса выглядит на 35. Секрет ее молодости кроется в правильном питании и частых физических нагрузках.