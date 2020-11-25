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Заслуженный артист Татарстана Данил Утешев скончался от коронавируса. О смерти актера сообщили в театре кукол "Экият".
Утешева не стало в субботу, 21 ноября. Причиной трагедии оказался COVID-19, с которым артиста госпитализировали еще в конце октября. Два дня он пролежал на аппарате ИВЛ, сообщили "Татар-информ" сотрудники театра.
Актера похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный. Коллеги отзывались о нем как о блестящем артисте и друге. По их словам, Утешев создал более сотни театральных персонажей сказок, которые еще надолго останутся в памяти юных зрителей.
"Дорогой Даниил Кажгалиевич, нам вас будет очень не хватать! Светлая вам память!"
– написали на странице театра кукол в "Инстаграм". К соболезнованиям родным и близким также присоединились в комментариях.
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