Два дня на ИВЛ: умер заслуженный артист Татарстана

Два дня на ИВЛ: умер заслуженный артист Татарстана
Фото: pixabay.com
Актер провел в больнице около месяца

Заслуженный артист Татарстана Данил Утешев скончался от коронавируса. О смерти актера сообщили в театре кукол "Экият".

Утешева не стало в субботу, 21 ноября. Причиной трагедии оказался COVID-19, с которым артиста госпитализировали еще в конце октября. Два дня он пролежал на аппарате ИВЛ, сообщили "Татар-информ" сотрудники театра.

Актера похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный. Коллеги отзывались о нем как о блестящем артисте и друге. По их словам, Утешев создал более сотни театральных персонажей сказок, которые еще надолго останутся в памяти юных зрителей.

"Дорогой Даниил Кажгалиевич, нам вас будет очень не хватать! Светлая вам память!"

написали на странице театра кукол в "Инстаграм". К соболезнованиям родным и близким также присоединились в комментариях.

Карина СИРАЗОВА

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