Серьезно бедствуют: Собчак отреклась от родственников отца

Серьезно бедствуют: Собчак отреклась от родственников отца
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер не поддерживает связь с родней

Ксения Собчак довольно открыто рассказывает о личной жизни в соцсетях. Однако блогер редко поднимает темы, связанные с ее родственниками. Зато об этом высказался театральный продюсер Валерий Сергеев. Мужчина заявил, что скандально-известная блондинка забыла о своей родне из Ташкента.

Сергеев давно знаком с семьей Собчак. И, по словам продюсера, Собчак всячески избегает общения с членами семьи.

"Как же так, она пропагандирует общечеловеческие ценности, а сама ни разу не поинтересовалась, как живут родственники", – недоумевает Валерий.

Также Ксения не помогает им финансово. Хотя родня бывшей ведущей "Дома-2" нуждается в деньгах.

"Двоюродная сестра дяди Толи [Анатолий Собчак – отец Ксении, прим. ред.] Анна Собчак и его племянница Ада Собчак, например, бедствовали очень серьезно. И продолжают бедствовать даже сейчас", – рассказал друг семьи.

Сергеев отметил, что упомянутым женщинам стукнуло за 60, поэтому им сложно самостоятельно зарабатывать деньги. Но этот факт не волнует Ксению Собчак, передает "Комсомольская Правда".

Кроме того, блогер не приезжает на могилу бабушки и дедушки по линии отца. Место их захоронения давно пришло в запустение.

Ранее стало известно о том, что Собчак устроила ролевые игры на дне рождения сына Платона.

Анастасия ГОРЮНОВА

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