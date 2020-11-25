Полицейские поймали вымогавших 2 миллиона рублей у Тарзана

Ими оказались уроженки Краснодарского края

Скандал вокруг Тарзана достиг своего логического завершения. Выяснилось, что шантажисты, требующие у Сергея Глушко 2 миллиона за отказ публиковать видео интимного характера с его участием, были задержаны.

Сообщается, что операция прошла в одном из столичных ресторанов. Туда за деньгами пришла 49-летняя женщина по имени Антонина. Мошенницу задержали. Позже удалось поймать еще одну соучастницу – 21-летнюю девушку. По некоторым данным, обе приехали из Краснодарского края.

Против шантажисток завели уголовное дело по статье "Вымогательство", пишет Телеграм-канал Life Shot. 

Ранее стало известно о том, что Тарзана начали шантажировать с середины октября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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