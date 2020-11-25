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Многие отмечают, что внучка Ротару, София Евдокименко, обладает прекрасными внешними данными. Девушка часто публикует яркие фотографии в "Инстаграм", чем, безусловно, радует своих поклонников. Так, на последнем снимке модель предстала перед пользователями Сети в открытом купальнике песочного цвета.
София стоит по пояс в воде. Тело и лицо девушки обдают брызги. От палящего солнца модель спасают большие очки в леопардовой оправе. На заднем плане можно увидеть песчаный пляж, пальмы и шезлонги. Все это придает снимку летнюю беззаботную атмосферу.
Подписчикам Евдокименко пришелся по душе красивый кадр. Они завалили внучку Ротару комплиментами.
"Прекрасная", "О Господи, ты просто бесподобная", "Красавица София", "Супер-фото", – написали восторженные комментаторы.
Помимо этого кадра, модель выложила еще одну фотографию в разделе "сторис". На ней Евдокименко стоит полубоком, демонстрируя всем отличную фигуру. Здесь погода значительно отличается от той, что была запечатлена на предыдущем снимке. Об этом говорят волны и набежавшие на небо тучи.
Ранее появилась информация, что София готовится к свадьбе. По некоторым данным, избранником девушки стал IT-предприниматель Денис Жданов.
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