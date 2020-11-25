Для многих артистов сериал стал первым в карьере

Больше 20 лет назад состоялась премьера "Простых истин" – одного из первых российских телесериалов. В нем снимались как популярные артисты, так и те, для кого эта работа стала кинодебютом. Кого из известных сейчас актеров открыл молодежный сериал, вспоминает "Утро.ру".

Данила Козловский получил роль шестиклассника-хулигана в 13 лет и, как пишут СМИ, справился с ней без особых усилий. Сейчас артист невероятно востребован, кроме того, он попробовал себя и в качестве режиссера. А вот в личной жизни звезды "Викинга" сейчас все не так просто: по слухам, он разводится с женой.

Татьяна и Ольга Арнтгольц попали в "Простые истины" на первом курсе театрального и сразу же полюбились зрителям. Сейчас Татьяна, которая недавно вышла замуж, больше снимается в сериалах, а ее младшую сестру чаще можно заметить в театре и полнометражных фильмах.

Звезда сериала "Клуб" Анастасия Задорожная тоже начала свою актерскую карьеру с "Простых истин". Сейчас артистка появляется в кино реже: недавно она призналась, что работает над новым альбомом – первым после десятилетнего перерыва.

Для Вячеслава Манучарова съемки в сериале обернулись ссорой с матерью и даже уходом из дома. Но все было не зря: карьера актера пошла в гору, а два года назад ему даже присвоили звание заслуженного артиста.

Сейчас Вячеслав Манучаров женат и воспитывает двоих детей, однако ранее он встречался с Любовью Толкалиной.

Засветилась в одном из первых российских сериалах и Мария Горбань, известная благодаря "Кухне". В "Простых истинах" актриса исполнила эпизодическую роль семиклассницы – на площадку ее привел старший брат, передает "Комсомольская правда".

Горбань также попробовала себя в роли ведущей "Орла и решки", где получила травму во время съемок.