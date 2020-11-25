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Художественный руководитель "Сатиры" Александр Ширвиндт, госпитализированный в одну из московских больниц с супругой из-за выявленной коронавирусной инфекции, далеко не так плохо себя чувствует, вопреки информации из медиа. Такое заявление сделал его друг, глава "Ленкома" Марк Варшавер.
Напомним, сегодня, 25 ноября, стало известно о том, что Ширвиндта госпитализировали вместе с супругой Натальей Белоусовой в одну больниц Москвы. Согласно приведенным данным, состояние 86-летнего артиста оценивается как тяжелое. Медики выявили у пациента вирусную пневмонию. Художественного руководителя госпитализировали с женой прямо из дома.
По словам артиста, Ширвиндт находится не в реанимации, а отдельном боксе – причем в том же, в котором лежал и сам Варшавер больше недели этой осенью, о чем последний заявил в интервью mk.ru.
Артист добавил, что созванивался с Ширвиндтом 24 ноября. У худрука "Сатиры" вовсе не тяжелая форма инфекции, а легкая. Сам Александр шутит, что характерно для него в любой ситуации, у звезды вполне нормальное настроение.
"Не понимаю, зачем распространять заведомо ложную информацию", – добавил Варшавер.
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