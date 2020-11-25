Перенесшая инсульт Бузова показала кадры из больницы

Девушка страдает от одиночества по вечерам

На прошлой неделе Анна Бузова, сестра ведущей "Дома-2", рассказала о перенесенном инсульте. Девушку удалось спасти благодаря быстрой реакции мужа и врачей, и сейчас она проходит курс реабилитации. Кадрами из больницы родственница Ольги Бузовой поделилась в соцсетях.

Знаменитость призналась, что самое нелюбимое время для нее сейчас – это вечера в палате. После всех процедур 32-летняя девушка вынуждена сидеть в одиночестве, скучая по дому и родным. Видео Бузова показала в инстаграм-историях.

"Пятый канал" напоминает, что страшный удар модель перенесла 12 ноября. Анне пришлось заново учиться читать и считать – о пережитом ужасе она рассказывала ранее.

Что могло стать причиной инсульта в столь раннем возрасте, объяснил врач.

Карина СИРАЗОВА

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