Герцогиня долго не могла оправиться после произошедшего

На данный момент принц Гарри и его жена Меган Маркл растят сына Арчи. Выяснилось, что супруги могли стать родителями во второй раз. Однако у герцогини Сассекской случился выкидыш.

Это произошло в июле. По словам Меган, ничего не предвещало беды. Герцогиня пришла к маленькому сыну, чтобы поменять ему подгузник. Неожиданно она почувствовала резкую боль в области живота.

"Я опустилась на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия сильно контрастировала с моими ощущениями, что что-то произошло. Прижимая к себе первенца, я понимала, что теряю второго ребенка", – поделилась Маркл.

Спустя несколько часов Меган уже лежала в больничной палате. Она видела, какие чувства испытывает принц Гарри. На его лице читались страх и боль, передает The New York Times.

Оправиться после потери ребенка супруги смогли не сразу. Долгое время как Меган Маркл, так и принц Гарри пытались смириться со страшной мыслью, что малыша больше нет.

Ранее появилась информация о том, что жена принца Гарри разрыдалась перед последним мероприятием, в котором она поучаствовала в статусе королевской особы.