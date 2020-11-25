Умер известный писатель

Автора не стало на 68-м году жизни

Сергей Синякин, известный писатель-фантаст, скончался в больнице Волгограда. В последние дни жизни его здоровье резко ухудшилось. Эту трагическую новость сообщил приятель автора Евгений Лукин. 

Как писал коллега Синякина в "Фейсбук", все семья фантаста заболела коронавирусом. В больницу попал не только писатель, но и его внучка. Вскоре Синякина, у которого был кардиостимулятор и диабет, ввели в кому. Однако врачи не смогли спасти автора. 

Как напоминает телеканал "360", писатель прославился такими работами, как "Трансгалактический экспресс" и "Лебеди Кассиля".

Юрий ЛЕВЫКИН

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