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Сергей Синякин, известный писатель-фантаст, скончался в больнице Волгограда. В последние дни жизни его здоровье резко ухудшилось. Эту трагическую новость сообщил приятель автора Евгений Лукин.
Как писал коллега Синякина в "Фейсбук", все семья фантаста заболела коронавирусом. В больницу попал не только писатель, но и его внучка. Вскоре Синякина, у которого был кардиостимулятор и диабет, ввели в кому. Однако врачи не смогли спасти автора.
Как напоминает телеканал "360", писатель прославился такими работами, как "Трансгалактический экспресс" и "Лебеди Кассиля".
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