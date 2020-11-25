Телеведущий принял наследницу возлюбленной

Дмитрий Шепелев вот уже несколько лет состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой. С 2018 года пара живет вместе, воспитывая двоих детей – Платона от покойной жены телеведущего Жанны Фриске и Ладу от предыдущего брака дизайнера. Оказывается, Дмитрий уже называет девочку своей дочерью.

Об этом говорит последняя публикация Шепелева в "Инстаграм".

"На днях Кате подарили по случаю торт с ее фигуркой. Дети, и я вместе с ними, были счастливы ее поделить. Дочь выбрала голову", – рассказал телеведущий.

Текст Шепелев сопроводил фотографиями изуродованной съедобной "статуэтки" в образе возлюбленной.

Как-то супруг исполнительницы хита "А на море белый песок" признавался, что ему было очень сложно найти общий язык с Ладой.

"Для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу", – рассказывал Дмитрий.

Дочь Тулуповой открыто говорила о своем недовольстве, чем бесила Шепелева. Однако спустя некоторое время он привык, поняв, что многие девочки достаточно капризны, передает Woman.ru.

Ранее появилась информация, что Анна Семенович призвала Шепелева разрешить сыну видеться с родными покойной певицы.