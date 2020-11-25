"Нам невыгодно работать": Лолита высказалась о бедственном положении артистов

"Нам невыгодно работать": Лолита высказалась о бедственном положении артистов
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица, как и многие ее коллеги, столкнулась с финансовыми проблемами

Коронавирус ударил по кошельку многих людей. В их число вошли и представители российского шоу-бизнеса. Артисты начали жаловаться на то, что оказались в крайне сложной ситуации. Так, Лолита Милявская рассказала о существенных потерях в период пандемии.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" певица объяснила, что в России есть около двухсот артистов, на которых держится вся индустрия.

"Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты", – заявила Лолита.

То есть данные представители шоу-бизнеса обязаны при любых обстоятельствах содержать свои коллективы. Однако из-за отмены гастрольных туров и ограничений по заполняемости зала делать это становится все сложнее.

Милявская пожаловалась на то, что известные авиакомпании повысили цены на билеты. По ее словам, перелеты подорожали приблизительно на 10%. В одной авиакомпании эконом-класс теперь стоит примерно как бизнес-класс.

"Нам невыгодно работать, потому что в лучшем случае при 25% мы даже зарплаты коллективам не сможем платить", – отметила исполнительница хита "На Титанике".

Ранее стало известно о том, как выживают страдающие от безденежья звезды – Тарзан, Игорь Богомазов из "Отпетых мошенников" и другие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Нефть и газ становятся проклятьем России

РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"

Судьба газопровода решится в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей