Певица, как и многие ее коллеги, столкнулась с финансовыми проблемами

Коронавирус ударил по кошельку многих людей. В их число вошли и представители российского шоу-бизнеса. Артисты начали жаловаться на то, что оказались в крайне сложной ситуации. Так, Лолита Милявская рассказала о существенных потерях в период пандемии.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" певица объяснила, что в России есть около двухсот артистов, на которых держится вся индустрия.

"Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты", – заявила Лолита.

То есть данные представители шоу-бизнеса обязаны при любых обстоятельствах содержать свои коллективы. Однако из-за отмены гастрольных туров и ограничений по заполняемости зала делать это становится все сложнее.

Милявская пожаловалась на то, что известные авиакомпании повысили цены на билеты. По ее словам, перелеты подорожали приблизительно на 10%. В одной авиакомпании эконом-класс теперь стоит примерно как бизнес-класс.

"Нам невыгодно работать, потому что в лучшем случае при 25% мы даже зарплаты коллективам не сможем платить", – отметила исполнительница хита "На Титанике".

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