Актриса не захотела привязывать супруга к себе

Марианна Вертинская стала новой героиней программы "Судьба человека". Актриса откровенно рассказала о том, почему ее третий брак с бизнесменом Зораном Казимировичем распался.

На момент знакомства с Казимировичем у Марианны уже были дети – Александра от первого брака Вертинской с архитектором Ильей Былинкиным, а также Дарья от второго брака с артистом Борисом Хмельницким. Между актрисой и бизнесменом вспыхнули чувства. Спустя некоторое время возлюбленные сыграли свадьбу.

По словам артистки, муж очень хотел от нее детей. Однако Вертинская не спешила становиться матерью в третий раз. Одна из причин заключалась в том, что актриса была старше Зорана на девять лет.

Позже, когда она созрела, все попытки обзавестись ребенком не увенчались успехом. Со временем Марианна пришла к выводу, что Казимировичу лучше найти более молодую избранницу.

"Я ему сказала, что ему надо жениться на женщине, которая родит ему ребенка. Он молодой мужчина, а я не могла ему дать потомство", - призналась она.

В итоге ребенка бизнесмену родила другая женщина.

"Он ушел от меня, но с моего согласия", – сообщила актриса.

Ранее Вертинская рассказала о том, что у нее остались чувства к бросившему ее Кончаловскому.