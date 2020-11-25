Вертинская уговорила третьего мужа уйти к другой женщине

Вертинская уговорила третьего мужа уйти к другой женщине
Марианна Вертинская. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не захотела привязывать супруга к себе

Марианна Вертинская стала новой героиней программы "Судьба человека". Актриса откровенно рассказала о том, почему ее третий брак с бизнесменом Зораном Казимировичем распался.

На момент знакомства с Казимировичем у Марианны уже были дети – Александра от первого брака Вертинской с архитектором Ильей Былинкиным, а также Дарья от второго брака с артистом Борисом Хмельницким. Между актрисой и бизнесменом вспыхнули чувства. Спустя некоторое время возлюбленные сыграли свадьбу.  

По словам артистки, муж очень хотел от нее детей. Однако Вертинская не спешила становиться матерью в третий раз. Одна из причин заключалась в том, что актриса была старше Зорана на девять лет. 

Позже, когда она созрела, все попытки обзавестись ребенком не увенчались успехом. Со временем Марианна пришла к выводу, что Казимировичу лучше найти более молодую избранницу.

"Я ему сказала, что ему надо жениться на женщине, которая родит ему ребенка. Он молодой мужчина, а я не могла ему дать потомство", - призналась она.

В итоге ребенка бизнесмену родила другая женщина.

"Он ушел от меня, но с моего согласия", – сообщила актриса.

Ранее Вертинская рассказала о том, что у нее остались чувства к бросившему ее Кончаловскому. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Нефть и газ становятся проклятьем России

РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"

Судьба газопровода решится в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей