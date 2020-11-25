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Марианна Вертинская стала новой героиней программы "Судьба человека". Актриса откровенно рассказала о том, почему ее третий брак с бизнесменом Зораном Казимировичем распался.
На момент знакомства с Казимировичем у Марианны уже были дети – Александра от первого брака Вертинской с архитектором Ильей Былинкиным, а также Дарья от второго брака с артистом Борисом Хмельницким. Между актрисой и бизнесменом вспыхнули чувства. Спустя некоторое время возлюбленные сыграли свадьбу.
По словам артистки, муж очень хотел от нее детей. Однако Вертинская не спешила становиться матерью в третий раз. Одна из причин заключалась в том, что актриса была старше Зорана на девять лет.
Позже, когда она созрела, все попытки обзавестись ребенком не увенчались успехом. Со временем Марианна пришла к выводу, что Казимировичу лучше найти более молодую избранницу.
"Я ему сказала, что ему надо жениться на женщине, которая родит ему ребенка. Он молодой мужчина, а я не могла ему дать потомство", - призналась она.
В итоге ребенка бизнесмену родила другая женщина.
"Он ушел от меня, но с моего согласия", – сообщила актриса.
Ранее Вертинская рассказала о том, что у нее остались чувства к бросившему ее Кончаловскому.
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