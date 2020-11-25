СМИ: власти Киева подали иск на Кашпировского в суд РФ

СМИ: власти Киева подали иск на Кашпировского в суд РФ
Анатолий Кашпировский. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитого целителя ищут по всему миру, чтобы заставить пройти тест ДНК

Украинские власти подали иск в российский суд на звездного психотерапевта Анатолия Кашпировского в попытке добиться проведения теста на отцовство. Как отмечает источник, непризнанным сыном знаменитости может быть 27-летний Алексей.

По информации издания Mash, когда-то у Кашпировского работала личной помощницей уроженка Борисполя Светлана Фуштей. Сейчас женщина заявляет, что отцом ее сына является сам знаменитый телеврач. Для доказательства родства требуется тест на отцовство.

Однако экспертиза – довольно проблемное дело. Сам Кашпировский постоянно игнорировал попытки молодого человека признать с ним родство, в итоге последней подал к нему иск в суд Борисполя. Заявление перенаправили в Россию, однако успешных результатов это не дало – Анатолий проживает в Соединенных Штатах. Документы вернули назад, на Украину, передает Mash.

Звездный адвокат Сергей Жорин ранее заявлял, что никаких исков от гражданина Украины Кашпировский не получал. Более того, Анатолий не в курсе ни о каких судебных тяжбах, так как подобная информация к нему не поступала.

По информации "Телепрограммы", официальным сыном целителя является единственный наследник Сергей. Два года назад его дочь Елена погибла в Канаде.

В 2017 году Кашпировский сообщал, что проводит встречи с давними поклонниками в Нью-Йорке, а также оказывает частные консультации.


Егор МАЛКОВ

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