Супруга до последнего ухаживала за артистом

14 ноября скончался Армен Джигарханян. Последние дни своей жизни артист провел в стационаре под присмотром врачей. Супруга звезды кинофильма "Собака на сене" Татьяна Власова рассказала, что "расставание" с мужем было вынужденным решением, поскольку здоровье актера сильно подкосилось.

По словам Власовой, сначала у Армена Борисовича начались серьезные проблемы с почками, а затем – с ногами. Однако некоторое время ситуация позволяла Джигарханяну лечиться дома. К нему периодически приходили врачи и делали необходимые процедуры. Тогда все тяготы взвалились на плечи супруги артиста.

"Но наступил момент, когда врачи сказали: "Все – нужно в стационар. Идут процессы, которые невозможно остановить никаким уходом", – отметила Татьяна.

Женщина не стала спорить со специалистами. Она видела, что муж слабеет на глазах, передает ФАН.

"Потом он совсем ослабел, почки перестали работать, и его подключили к аппарату", – рассказала Власова.

Также Татьяна вспомнила трогательный момент – накануне своей смерти Армен Борисович во время телефонного разговора признался супруге в любви. А уже утром пришла трагическая новость о том, что артист ушел из жизни.

Ранее появилась информация, что бывшая жена Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, отказалась бороться за его наследство.