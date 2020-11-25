"Перестали работать почки": вдова Джигарханяна рассказала о его состоянии здоровья перед смертью

"Перестали работать почки": вдова Джигарханяна рассказала о его состоянии здоровья перед смертью
Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруга до последнего ухаживала за артистом

14 ноября скончался Армен Джигарханян. Последние дни своей жизни артист провел в стационаре под присмотром врачей. Супруга звезды кинофильма "Собака на сене" Татьяна Власова рассказала, что "расставание" с мужем было вынужденным решением, поскольку здоровье актера сильно подкосилось.

По словам Власовой, сначала у Армена Борисовича начались серьезные проблемы с почками, а затем – с ногами. Однако некоторое время ситуация позволяла Джигарханяну лечиться дома. К нему периодически приходили врачи и делали необходимые процедуры. Тогда все тяготы взвалились на плечи супруги артиста. 

"Но наступил момент, когда врачи сказали: "Все – нужно в стационар. Идут процессы, которые невозможно остановить никаким уходом", – отметила Татьяна.

Женщина не стала спорить со специалистами. Она видела, что муж слабеет на глазах, передает ФАН. 

"Потом он совсем ослабел, почки перестали работать, и его подключили к аппарату", – рассказала Власова.

Также Татьяна вспомнила трогательный момент – накануне своей смерти Армен Борисович во время телефонного разговора признался супруге в любви. А уже утром пришла трагическая новость о том, что артист ушел из жизни.

Ранее появилась информация, что бывшая жена Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, отказалась бороться за его наследство. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Нефть и газ становятся проклятьем России

РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"

Судьба газопровода решится в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей