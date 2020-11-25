Адвокат разъяснил, как на самом деле были подписаны документы

Разбирательства по поводу имущества Алексея Баталова продолжаются. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин утверждали, что Гитана Леонтенко сама подписала все документы, в то время как вдова знаменитого актера этого не помнит. По ее словам, было множество бумаг и она не вчитывалась в каждую. Ситуацию разъяснил адвокат Павел Астахов.

Правозащитник объяснил, что при подписании нотариус должен был разъяснить супруге Баталова порядка 12 статей, чего не было, потому что забыть этот факт дочь Мария точно бы не смогла.

"Маша говорит: "Нет, ничего не подписывали. Этого не было". И у меня нет оснований не верить",

– сообщил адвокат. Он добавил: на самом деле была еще одна квартира, доставшаяся Марии от бабушки. Жилплощадь, как и все остальное, перешла к Дрожжиной и Цивину.

Однако не все потеряно: после того, как актрису с мужем признали обвиняемыми, у вдовы Баталова появился шанс все вернуть. Причем это касается не только недвижимости, но и денег, сообщил Астахов Teleprogramma.pro. Он также указал на то, что супруги то говорят, что были знакомы с Баталовым пять лет, то 25. Также они отмечали, что нотариус приезжал ко вдове то в 218-м, то в 2019 году.

Ранее знакомые рассказывали, что супруги втирались в доверие к звездам, чтобы потом завладеть их имуществом. Так, своей квартиры едва не лишилась Светлана Светличная.