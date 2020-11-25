Актриса считает, что в разводе виноват не только ее бывший супруг

2020 год получился богатым на разводы, однако не все звездные пары остаются в хороших отношениях, то и дело устраивая выяснение отношений на глазах у любопытных поклонников. Агата Муцениеце же решила выбрать другую тактику: звезда "Закрытой школы" создала свое шоу, в котором обсуждала разводы и отношения с другими артистами. Так, по словам актрисы, беседа с Раисой Рязановой, которая стала гостьей передачи, сильно повлияла на ее отношение к разводу с уже бывшим супругом.

Тогда звезда киноленты "Москва слезам не верит" назвала Прилучного и Муцениеце дураками. По словам артистки, ее это ничуть не обидело.

"Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна. Я многое анализирую и делаю работу над ошибками. Не бывает, что виноват кто-то один. Оба дураки, реально. Но уж как получилось, так получилось", – поделилась Агата в интервью изданию "7дней".

Также звезда подчеркнула, что главное для нее – это то, что все живы и здоровы, а у детей есть родители.

К слову, Муцениеце также призналась, что ее не пугает одиночество. Возможно, что артистка уже состоит в отношениях, ведь не так давно поклонники приписали ей роман с Юрием Колокольниковым. Агата отмалчиваться не стала и рассказала, что ее связывает с коллегой по фильму.