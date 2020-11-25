Подрезали: Лолита Милявская попала в аварию в Москве

Подрезали: Лолита Милявская попала в аварию в Москве
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агрессивный водитель вышел на разборки

Вечер Лолиты Малявской не задался. Певица старается держать в курсе своей жизни многомиллионную армию поклонников, так что о случившемся сегодня ДТП артистка тоже поспешила доложить фанатам.

По словам исполнительницы хита "Пошлю его на…", ее машину подрезал другой участник дорожного движения. За рулем авто знаменитости находился ее водитель. Он-то и вышел вести диалог с выскочившим из другой машины шофером.

Лолита в это время предусмотрительно делала запись. Артистка решила не покидать салон автомобиля – трансляцию происшествия звезда вела с переднего пассажирского сиденья.

Комментируя ситуацию в инстаграм-историях, Лолита отметила, что виновник аварии выглядит недовольным и намеревается покинуть место ДТП. На этом запись обрывается. Чем дело кончилось, Милявская пока не сообщила.

К слову, недавно Лолита высказалась о бедственном положении артистов. Певица, как и многие ее коллеги, столкнулась с финансовыми проблемами.

Ольга ФЕДОРОВА

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