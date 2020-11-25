Весть о ребенке от покойного Джигарханяна привела в ужас его сына

Весть о ребенке от покойного Джигарханяна привела в ужас его сына
Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник мэтра назвал происходящее жутким цинизмом

Уход великих артистов из жизни, как правило, становится причиной многих скандалов, которые, по мнению поклонников, порой поражают своей абсурдностью. Так, актриса Алена Кравец, которая узнала о том, что при жизни Армен Джигарханян сдавал свое семя на хранение, вдруг захотела родить ребенка от мэтра, а поэтому требует отдать биоматериал ей. Семья покойного артиста, мягко говоря, в шоке от таких новостей. 

В беседе с журналистами сын Армена Борисовича Степан признался, что был готов к подобному наплыву желающих попиариться на смерти отца, но и предположить не мог, что люди будут это делать с подобным цинизмом. 

"Чего только стоят последние заявления этой дамочки о банках спермы, искусственных оплодотворениях и прочей лабуде. Цинизм высшей степени. О моральном облике сочинителей и авторов говорить нет смысла – тут все ясно и без моих комментариев", – заявил Степан в разговоре с "Собеседником". 

Молодой человек также рассказал, что сейчас его мать Татьяна Власова буквально убита горем. 

Ранее правозащитник Джигарханяна Сергей Жорин оценил шансы блондинки родить от покойного артиста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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