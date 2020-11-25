Легендарная актриса уличила Шульженко в обмане

За скандалом, который разгорелся в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, следили, кажется, абсолютно все. Легендарная актриса Тамара Семина призналась, что очень переживала за певицу, когда узнала об измене Тарзана с Анастасией Шульженко.

По мнению звезды советского кино, любовница могла намеренно подсыпать что-то танцору, чтобы заполучить его. Однако относились к интиму Тарзан и Шульженко по-разному: муж Королевой забыл об этом, а вот девушка начала бегать за Тарзаном и говорить о своей беременности.

"Ее даже вызвали в программу "На самом деле". И что выяснилось? Нифига она не беременна! И пошла она к чертовой матери", – отрезала Семина в разговоре с "Собеседником".

Актриса также уверена, что Королева поступила мудро, решив сохранить брак, ведь к мужским изменам нужно относиться проще. "Плюнула на это дело и правильно сделала", – уверена Семина.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Тарзана уже больше месяца шантажируют некими порочащими его репутацию сведениями. За молчание неизвестные требуют 2 миллиона рублей.

Позже преступниц поймали: ими оказались уроженки Краснодарского края.