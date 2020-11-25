Анастасию возмутили сплетни

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают новость о том, что Софья Кругликова приняла окончательное решение развестись с Михаилом Ефремовым. И пока поклонники переживают, что такое предательство окончательно добьет актера, близкие виновника смертельного ДТП пытаются донести до остальных, что подобные сообщения – выдумка.

Так, сестра Михаила Олеговича Анастасия не подтвердила слухи о разводе, назвав их бредом.

"Это известно только тем, кто читает желтую прессу. Мне об этом ничего не известно, потому что это бред какой-то", – заявила Ефремова "Москве24".

Ранее адвокат актера также прокомментировал слухи о возможном расставании супругов. Андрей Алешкин опроверг новости о том, что Софья Кругликова собралась подавать на развод. Адвокат заявил, что жена Ефремова не общается с прессой, а правозащитники также не получали от нее никаких указаний.

Ранее стало известно, что семья Сергея Захарова решила не взымать с Михаила Ефремова деньги, которые были потрачены на похороны.

