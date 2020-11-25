Артистка поделилась фотографией повзрослевшего парня

В семействе Татьяны Васильевой праздник. Исполнилось 13 лет ее любимому младшему наследнику Ивану. В честь этого события знаменитость опубликовала редкий кадр внука и дала возможность многочисленным фанатам воочию убедиться, что с возрастом мальчик становится все больше похож на бабушку.



На черно-белом фото звездный наследник смотрит прямо в объектив камеры. Лицо снято крупным планом, так что все желающие смогли хорошенько рассмотреть черты молодого человека.

"Ванечка! С днем рождения! Гордость моя!" – подписала кадр звезда культовых кинолент "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и других.

Поклонники таланта знаменитой артистки были рады возможности полюбоваться на ее внука. Больше всего их поразило сходство представителей звездного семейства.

"Вот копия бабушки", "Что-то есть от прекрасной Татьяны, гены", "Надо же, так похож", "Похож очень на бабушку! Татьяна, вам респект!", "Как же внук на Вас похож, удивительная штука гены!", "Удивительно, но факт. Ваш внук – ваша копия! Крепкого здоровья и счастья имениннику!" – делятся впечатлениями пользователи Сети.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как снимали легендарную кинокартину "Самая обаятельная и привлекательная". Татьяна Васильева, которая сыграла роль Сусанны, вспоминала о съемках с неприязнью.