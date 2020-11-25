"Она его упустила": Яковлеву обругали за сына-неформала

"Она его упустила": Яковлеву обругали за сына-неформала
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают архивное фото

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных известен тем, что в свои 28 выглядит, мягко говоря, нестандартно. Особенно много внимания привлекают его татуировки на лице. Пожалуй, именно поэтому архивные фотографии, которые иногда появляются в Сети, всегда становятся причиной бурных обсуждений, в ходе которых интернет-пользователи не забывают пожурить актрису за "неправильное" воспитание сына. 

Так, сегодня поклонники Елены осуждали фотографию, на которой артистка запечатлена еще совсем молодой, а Денису за снимке не более 10 лет. Денис в белой панамке и круглых очках трогательно держит маму за плечи и с легкой улыбкой смотрит в камеру. 

"...всем женщинам в мире приходится отпускать от себя сыновей, чтобы они учились быть мужчинами", – подписали снимок в фан-аккаунте. 

Подписчики сразу же разделились два лагеря: кто-то начал писать, что мальчик и мама похожи, как две капли воды, а другие пользователи стали обвинять Яковлеву в том, что сейчас ее сын выглядит столь нестандартно. 

"Он стал посмешищем, а мать уже не авторитет. Подумал бы, сколько раз у неё спросили, зачем парень так себя изуродовал", "В какой же момент она его упустила?", "Писать о воспитании детей я бы не стала на месте Яковлевой", "Хочу добавить, что парень-то он хороший", "Как похож на вас, Елена!" – написали в комментариях. 

Ранее стало известно, что сын Елены долгое время нуждался в помощи специалистов. Наследнику актрисы даже были выписаны антидепрессанты.

Юлия МИХАЙЛОВА

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