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Светлану Светличную экстренно госпитализировали с инсультом. Об этом стало известно СМИ.
Звезда "Бриллиантовой руки" пожаловалась на сильную головную боль, после чего ей понадобилась медицинская помощь, пишет "Пятый канал".
Актриса находится в одной из московских больниц в состоянии средней тяжести, уточняет телеграм-канал 112.
Стоит отметить, что ни сама заслуженная артистка, ни ее представители госпитализацию не подтвердили, передает URA.RU.
Как сообщает "Мир 24", что другие подробности случившегося уточняются.
Светлана Светличная нередко оказывается в центре скандалов, отношения звезды с родственниками тоже непростые. При этом друг актрисы считает, что она ведет себя странно, причем довольно давно. Знакомый даже намекнул на проблемы со здоровьем артистки.
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