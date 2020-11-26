Советская актриса находится под присмотром медиков

Светлану Светличную экстренно госпитализировали с инсультом. Об этом стало известно СМИ.

Звезда "Бриллиантовой руки" пожаловалась на сильную головную боль, после чего ей понадобилась медицинская помощь, пишет "Пятый канал".

Актриса находится в одной из московских больниц в состоянии средней тяжести, уточняет телеграм-канал 112.

Стоит отметить, что ни сама заслуженная артистка, ни ее представители госпитализацию не подтвердили, передает URA.RU.

Как сообщает "Мир 24", что другие подробности случившегося уточняются.

Светлана Светличная нередко оказывается в центре скандалов, отношения звезды с родственниками тоже непростые. При этом друг актрисы считает, что она ведет себя странно, причем довольно давно. Знакомый даже намекнул на проблемы со здоровьем артистки.