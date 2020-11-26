Подруга раскрыла подробности состояния кутюрье

Некоторое время назад стало известно о том, что Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. Подруга семьи Ольга Слуцкер рассказала, через что пришлось пройти известному кутюрье.

В эфире Ютуб-шоу "Света вокруг света" Слуцкер отметила, что страшный диагноз Юдашкину поставили четыре года назад. Тогда у модельера начались адские головные боли, заглушить которые никак не удавалось даже с помощью таблеток. В конечном итоге Валентин принял решение обследоваться. Вот так он и узнал о том, что болен раком.

"Мы все гадали: как так вышло, что мы ничего не видели, не замечали, и вдруг это все обрушилось на нас. Мы не были к этому готовы", - призналась Ольга.

В октябре Юдашкин отмечал свой день рождения. В доме модельера присутствовали самые близкие люди – родные и друзья. В числе гостей была и Слуцкер. Увидев Валентина, женщина пришла в шок.

"Я увидела во главе стола худенького мальчика", – вспомнила она.

По словам подруги семьи, на тот момент Юдашкину сделали уже четыре полостные операции, пишет РИА ФАН.

Несмотря на недуг, Валентин продолжает активно работать и готовиться к новым модным показам.

Ранее Александр Буйнов показал фотографии онкобольного Юдашкина.