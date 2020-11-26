Легендарный актер не любил коллегу по фильму "Место встречи изменить нельзя"

На прощании с Арменом Джигарханяном в Московском драматическом театре Владимир Конкин взял слово одним из первых, выступив с трогательной речью. При этом отношения знаменитостей нельзя назвать дружескими, более того, покойный актер своего коллегу не любил. Подробности их отношений раскрыла бывшая жена режиссера Виталина Цымбалюк-Романовская.

Киевская пианистка заявила, что кинозвезды не общались последние 40 лет, а ее экс-супруг так плохо относился к Конкину, что однажды даже не захотел делать интервью о нем.

"Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел!"

– рассказала артистка. По ее словам, Джигарханян называл Конкина плохим человеком. Однако что именно произошло между актерами, Цымбалюк-Романовская не уточнила.

Она посетовала, что на церемонию прощания не пришел никто из тех артистов, кого ее покойный экс-супруг действительно любил. А вот Бедрос Киркоров, Марк Рудинштейн и прочие были людьми "не его круга", рассказала пианистка Daily Storm.

Ранее близких Джигарханяна ужаснула новость о его ребенке.