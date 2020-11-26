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Скандал вокруг наследства покойного Баталова не перестает шокировать новыми подробностями. Так, стало известно о том, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина наживались на страдающей ДЦП дочери звезды кинокартины "Москва слезам не верит".
В эфире программы "Пусть говорят" выяснилось, что юрист и актриса получали деньги, сдавая квартиру Марии. В свое время жилплощадь досталась девушке от покойной бабушки.
Некоторое время назад вдова Баталова, Гитана Леонтенко, приняла решение сдавать квартиру. Все вырученные средства уходили на лечение наследницы. Тут-то вскрылись неожиданные подробности. Арендатор заявил, что сначала он переводил деньги на карту – 80 тысяч ежемесячно, однако в какой-то момент сумма начала уходить в карман Цивина и Дрожжиной.
По словам адвоката супруги покойного Алексея Владимировича, мошенническая схема юриста и актрисы действует с декабря 2019 года. Это является еще одним доказательством того, что пара занималась грязными делами.
Ранее появилась информация, что Цивин и Дрожжина начали путаться в собственных показаниях, чем вызвали еще больше подозрений.
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