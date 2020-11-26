"Мертвый лежишь": Корчевников сделал заявление о своей болезни

"Мертвый лежишь": Корчевников сделал заявление о своей болезни
Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Телеведущий провел в больнице 10 дней

Борис Корчевников переболел коронавирусом. Телеведущий впервые публично признался в перенесенной болезни и поделился подробностями госпитализации в эфире своей программы.

COVID-19 у артиста протекал в легкой форме, но даже несмотря на это Корчевников чувствовал себя обессиленным. Кроме того, он даже десять дней провел в больнице.

"После этого коронавируса сил нет, мертвый лежишь",

поведал ведущий в выпуске "Судьбы человека" с Анитой Цой, которая рассказывала о том, как она лечилась от инфекции. Корчевников также добавил, что, к своему стыду, не смог рассмотреть лиц медперсонала, помогавшему ему бороться с болезнью из-за защитных масок.

Слухи о том, что Корчевников заразился коронавирусом, ходили еще весной, но на "России 1" их опровергли, передает "Вокруг ТВ".

Позже о болезни ведущего заявил Сергей Жигунов, когда упрекнул его в том, что артист устроил съемки программы с зараженным гостем. Позже представитель Корчевникова сообщил, что никакой вспышки коронавируса в студии нет – все здоровы.

Карина СИРАЗОВА

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