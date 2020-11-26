Артист до сих пор не может прийти в себя

2020 год принес много потерь и трудностей в жизни россиян. Горе не обошло стороной и Николая Цискаридзе. Об этом артист балета рассказал на своей инстаграм-странице.

Цискаридзе опубликовал фотографию из личного архива. На снимке Николай держит в руках кошку Тяпу, нежно прижимаясь к питомцу щекой. Оказалось, что накануне любимицы артиста не стало.

"Проводив многих родных, близких, друзей, коллег в мир иной, впервые потерял роднулю, сегодня ушла моя Тяпа", – поделился он.

Николай признался, что до сих пор не может поверить в случившееся.

"Я пока не понимаю до конца, что произошло... и как теперь без нее быть", – отметил артист.

Пользователи Сети выразили свои искренние соболезнования. Они оставили комментарии со словами поддержки для Цискаридзе.

"От всего сердца соболезную Вам!", "Держитесь, Николай! Пусть вас утешает мысль, что ей уже не больно…", "Очень жаль, когда уходит друг – верный, бескорыстный и любящий Вас только за то, что Вы есть..." – написали подписчики.

Некоторые посоветовали Николаю взять нового питомца, чтобы заглушить боль от потери.

Ранее стало известно о том, что Цискаридзе и Билан поссорились из-за песни Пугачевой.