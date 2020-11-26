"Черный, кучерявый": Пугачева сравнила Киркорова с бараном

"Черный, кучерявый": Пугачева сравнила Киркорова с бараном
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Pugacheva Alla Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна назвала подаренного ей зверя в честь артиста

Вот уже больше года Алла Пугачева и Филипп Киркоров не общаются, хотя долгое время после развода звезды сохраняли дружеские отношения. Однажды певица даже назвала понравившегося ей барана в честь поп-короля. Историей поделилась Анита Цой в студии телеканала.

По ее словам, артистка раньше занималась разведением овец. В отаре как-то родился удивительный малыш: он был черного цвета с белой звездочкой на лбу. Тогда Цой решила подарить барашка Примадонне на день рождения.

"Она так сильно обрадовалась этому барашку. Он ей так понравился. Она сказала: "Назову его Филей". Он такой черный, кучерявый",

вспомнила Анита Цой в эфире "Судьбы человека". Тогда она понадеялась, что об этой истории сам Киркоров никогда не узнает.

Напомним, что Примадонна развелась с мужем в 2005 году. Несмотря на это, Киркоров всегда с нежностью отзывался о бывшей и даже назвал дочь Аллу-Викторию в ее честь. Однако недавно артистка лишилась статуса "единственной" для поп-короля.

Кроме того, Киркоров начал публично поддевать Примадонну. Теперь она, по его мнению, перестала быть законодательницей трендов на эстраде.

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Не общаются около года: почему Киркоров поругался с Примадонной
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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