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Вот уже больше года Алла Пугачева и Филипп Киркоров не общаются, хотя долгое время после развода звезды сохраняли дружеские отношения. Однажды певица даже назвала понравившегося ей барана в честь поп-короля. Историей поделилась Анита Цой в студии телеканала.
По ее словам, артистка раньше занималась разведением овец. В отаре как-то родился удивительный малыш: он был черного цвета с белой звездочкой на лбу. Тогда Цой решила подарить барашка Примадонне на день рождения.
"Она так сильно обрадовалась этому барашку. Он ей так понравился. Она сказала: "Назову его Филей". Он такой черный, кучерявый",
– вспомнила Анита Цой в эфире "Судьбы человека". Тогда она понадеялась, что об этой истории сам Киркоров никогда не узнает.
Напомним, что Примадонна развелась с мужем в 2005 году. Несмотря на это, Киркоров всегда с нежностью отзывался о бывшей и даже назвал дочь Аллу-Викторию в ее честь. Однако недавно артистка лишилась статуса "единственной" для поп-короля.
Кроме того, Киркоров начал публично поддевать Примадонну. Теперь она, по его мнению, перестала быть законодательницей трендов на эстраде.
Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют