"Как две сестренки": Апина показала дочь от суррогатной матери

"Как две сестренки": Апина показала дочь от суррогатной матери
Алена Апина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники отметили сходство девушки со звездой

Алена Апина не так часто публикует фотографии со своей 18-летней наследницей Ксенией. Однако накануне певица решила сделать исключение и порадовать подписчиков новым кадром из раздела дочки-матери.

На фотографии Алена и Ксения позируют перед зеркалом. Девушка держит телефон, сосредоточенно смотря в камеру. В это время артистка нежно обнимает ее сзади за плечи.

"Хорошо иметь взрослую дочь! Только кнопка "яжмать!" не отключается!" – подписала снимок Апина.

Певица рассказала, что она до сих пор не может поверить в то, что ее наследница так быстро выросла. В начале декабря Ксении исполняется 19 лет. Но исполнительница хита "Бухгалтер" продолжает контролировать дочь, постоянно спрашивая, куда и с кем она пошла.

Пользователи Сети завалили мать и дочь комплиментами.

"Девочки-красавицы", "Как две сестренки", "Одно лицо", "Дочь взрослая, а мать практически не изменилась, все так же хороша!" – отметили комментаторы.

Напомним, Алена Апина долгое время страдала от бесплодия. Певица и ее бывший супруг Александр Иратов перепробовали все возможное, лишь бы стать родителями. В конечном итоге артистка решила воспользоваться услугой суррогатной матери. По некоторым данным, Ксения появилась на свет на седьмом месяце беременности.

Ранее появилась информация, что Апина пошла на жертвы ради того, чтобы выглядеть свежее. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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