После избиения актер не сможет разговаривать ближайший месяц

После полученной в Калиниграде травмы Павлу Прилучному предстоит долгое восстановление. Ухаживает за избитым актером Мирослава Карпович, с которой ему приписывают роман. Звезду "Папиных дочек" сняли в больнице, где лежит "Мажор".

В распоряжении журналистов оказался кадр запечатленной в медучреждении девушкой. Несмотря на защитную маску, на фото без труда можно узнать актрису по ее новой прическе. Говорят, что Карпович навещает Прилучного почти каждый день и приносит ему многочисленные пакеты.

Сам артист из "Закрытой школы", по слухам, уже перенес операцию. Однако восстанавливаться после серьезной травмы лица ему придется долго. Кроме того, актер не сможет разговаривать целый месяц, передает Super.ru.

Ранее врач-травматолог говорил, что после случившегося Павел и вовсе рискует стать инвалидом. Впрочем, это один из наихудших сценариев.

Что на самом деле произошло с Прилучным в Калининграде, до сих пор остается тайной. Впрочем, как и его отношения с Карпович: в СМИ не раз появлялись сообщения о расставании знаменитостей, а после их снова видели вместе.

Сам бывший муж Агаты Муцениеце детали случившегося раскрывать не стал. Он лишь уточнил, что делом займется полиция.