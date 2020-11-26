Против покойного футболиста выступили феминистки и правозащитники

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о трехдневном трауре после внезапной смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны, который ушел из жизни 25 ноября из-за сердечного приступа. Тем не менее, даже в Аргентинской Республике, где футбол возведен чуть ли не до национальной идеи, поднялась возмущенная волна обвинений покойного спортсмена в педофилии и женоненавистничестве.

Покойному футболисту припомнили все, включая употребление наркотических веществ, из-за чего он лишился блестящей карьеры, обвинения в отношениях с мафией и непризнанном отцовстве – в СМИ до сих пор "гуляет" информация о том, что на сегодняшний день лишь пять человек смогли добиться признания родства с Диего.

В ветке комментариев под постом главы аргентинского государства многие выразили свое недовольство, страстно обвиняя Марадону в страшных поступках.

"Как всегда ... Прикрывают педофилов. Смерть не прощает и не делает вас невиновным", – заявляет один из критиков спортсмена.

"Они даже смеют называть это дерьмо "Богом", – возмущается другой.

"Не обожествляйте чудовище, которым был Марадона – агрессором, педофилом, наркоманом, алкоголиком, плохим отцом, плохим мужем ... И так далее", – пишет пользователь Сети.

"Это позор! Это никакой не Бог! Он обидчик и насильник! Уважайте своих жертв! Мы не забываем и не прощаем", – заявляет одна из женщин.

"Марадона был женоненавистником, обидчиком и педофилом. А, и футболистом", – заключила жительница Аргентины.

Как пишет РИА ФАН, кончина Марадоны совпала с годовщиной смерти кубинского революционера Фиделя Кастро. А 25 ноября прошел день борьбы против насилия в отношении женщин – правозащитники мигом обратили внимание на столь явное совпадение.

Ранее один из аргентинских телеведущих расплакался в прямом эфире из-за смерти Марадоны.







