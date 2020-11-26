"Битва экстрасенсов" лишилась постоянного ведущего

"Битва экстрасенсов" лишилась постоянного ведущего
Сергей Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всплыли неожиданные подробности недобросовестной работы иллюзиониста

Некоторое время назад появилась шокирующая новость – Сергей Сафронов уходит из "Битвы экстрасенсов". Оказалось, что бессменного ведущего проекта уволили из-за взяточничества. Удалось получить официальный комментарий от ТНТ.

Руководство телеканала отметило, что все 13 лет существования шоу команда программы проводила прозрачную политику и никогда не брала деньги у участников, передает "СтарХит".

"Ведущий Сергей Сафронов отстранен от "Битвы экстрасенсов" в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях", – заявили представители ТНТ.

Выяснилось, что Сафронова сдала экстрасенс Алина Вердиш. Она собрала большое количество доказательств, подтверждающих то, что Сергей брал взятки с участников шоу. Так, чтобы пройти определенные испытания, экстрасенсы должны были платить иллюзионисту крупные суммы денег.

Ценник Сафронова был следующим: за прохождение испытания под названием "Ширма" – 600 тысяч рублей, "Поиск человека в багажнике" – 900 тысяч.

Чтобы план наверняка сработал и деньги оказались у него в кармане, Сергей придумал специальные подсказки. Например, определить цвет машины, где прятался гость программы, можно было по тому, какой палец он выбрал под кольцо. А на правильный ряд, в котором стоял автомобиль с человеком в багажнике, указывала та или иная рука скептика. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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