Сын отрекся от страдающей в больнице Светличной

Сын отрекся от страдающей в больнице Светличной
Светлана Светлична. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина не поддерживает связь с кровной родственницей

Алексей Ивашов, родной сын советской и российской актрисы Светланы Светличной, родившийся в ее первом браке, не был осведомлен о состоянии матери после произошедшего с ней инцидента. Об этом мужчина признался в беседе со СМИ.

Алексей заявил, что "не в курсе" информации о госпитализации артистки. Более того, мужчина не может похвастаться подробностями о жизни своей матери: близкие родственники с давних пор не поддерживают связь даже по телефону.

"Мне ей звонить незачем", - заявил Ивашов в интервью "Вечерней Москве".

Напомним, сегодня, 26 ноября, стало известно об экстренной госпитализации Светличной с инсультом. Знаменитость обратилась к медикам за помощью из-за сильной головной боли, после чего ее увезли в больницу. Состояние звезды "Бриллиантовой руки" оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось о многократных скандалах, вокруг которых Светличная стала все чаще оказываться. Так, в эфире "Пусть говорят" советская звезда поведала о том, что помирилась с родной внучкой, которую винила в попытке добиться ее смерти для получения наследства.

Егор МАЛКОВ

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