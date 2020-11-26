Заворотнюк появится в новых сериалах уже в следующем году

Заворотнюк появится в новых сериалах уже в следующем году
Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Стало известно о премьере свежих киноработ актрисы

Несколько месяцев назад появилась информация, что вскоре зрители снова увидят Анастасию Заворотнюк в кино. Близкие звезды от комментариев воздержались, но похоже, информация все-таки правдива: фильмография актрисы пополнилась двумя сериалами, премьера которых запланирована на 2021 год.

Речь идет о картине "Каспий 24", где артистка сыграла главную роль, и небольшом эпизоде в "Приставах". Как сообщает портал "Кино-театр.ру", сериалы выйдут уже в следующем году. На данный момент они находятся в производстве.

Стоит отметить, что съемки обоих проектов начались еще в 2017 г. – до того, как стало известно о болезни звезды "Моей прекрасной няни". А вот появится ли Заворотнюк на экранах после лечения, по-прежнему неизвестно.

Напомним, что о возвращении актрисы в кино некий знакомый с ситуацией источник говорил летом. А вот совсем недавно стали ходить слухи о съемках Заворотнюк в программе Андрея Малахова. Эту информацию прокомментировала дочь артистки Анна.

Карина СИРАЗОВА

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