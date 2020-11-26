Певица столкнулась с непониманием со стороны супруга

Рита Дакота нечасто балует поклонников пикантными фотографиями. В этот раз артистка решила сделать исключение. Певица поделилась с подписчиками смелыми снимками, сделанными во время ее первой беременности.

На фотографиях Дакота позирует полностью обнаженной. Изюминку снимкам придает легкая прозрачная ткань черного цвета. В глаза сразу же бросается внушительных размеров живот певицы.

"Эти фотографии мне не разрешал выкладывать бывший муж", - призналась Рита.

Она пыталась доказать Владу Соколовскому, что данные снимки – это искусство, а не пошлость. Однако супруг стоял на своем.

"Но сегодня неразрешающего мужа у меня нет, а эти фото я по-прежнему считаю шедеврами фотографии", – отметила исполнительница.

Пользуясь случаем, Дакота подняла актуальную тему – могут ли супруги запрещать что-либо друг другу, пренебрегая желанием своего партнера.

Подписчики певицы оценили необычную композицию.

"Очень красивые фотографии", – написала Наталья Подольская.

Что касается поднятого Ритой вопроса, мнения пользователей Сети разошлись. Многие посчитали, что никто не имеет права запрещать другому то, что для него самого является неприемлемым. Но нашлись и те, кто осудил артистку за чрезмерную откровенность, заняв при этом сторону ее бывшего мужа.

Ранее стало известно о том, что Риту Дакоту заперли в турецком отеле и не отпускали на Родину.