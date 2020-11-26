Актриса призналась, что стала "калекой"

Сегодня СМИ взорвались печальной новостью: Светлану Светличную госпитализировали с инсультом. Звезда "Бриллиантовой руки" решила пресечь распространение сплетен о ее состоянии и сама вышла на связь.

Актриса рассказала журналистам, что сейчас находится в Первой градской больнице и чувствует себя "неплохо" и проходит обследование. Врачи отмечают положительную динамику. К слову, первоначальный диагноз пока не подтвердился, передает "Московский комсомолец".

Светличная планирует провести в больнице неделю. Она отметила, что ее плохое самочувствие – последствие травмы, которую она получила во время съемок, когда нам нее упал софит. Артистку мучают постоянные головные боли, она уже не может ходить, как раньше, уточняет канал "360". "Была здоровая, крепкая, а стала калекой", – сетует Светличная.

Также актрису печалит тот факт, что никто за ней не ухаживает.

"Было бы уютнее, если бы был прикреплен помощник от соцзащиты. Я живу в районе Ясенево, но, к сожалению, ко мне никто не ходит", – пожаловалась звезда советского кино.

Примечательно, что родной сын артистки не поддерживает с ней связь, поэтому даже не знал о госпитализации матери. Более того, узнав, что родительница находится в больнице с весьма печальным диагнозом, Алексей Ивашов отказался звонить Светличной.