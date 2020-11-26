О том, кто ее родитель, девочка узнала в 7 лет

В 1995 году жизнь Влада Листьева трагически оборвалась: шоумен был расстрелян в подъезде собственного дома. За свою короткую жизнь телеведущий был трижды женат, у него было двое детей. Только вот если о его наследнике Александре знают многие, то о дочери от первого брака известно немногое. Валерия решила рассказать, какие у нее были отношения с отцом, и что она почувствовала, узнав, что Листьева больше нет.

Оказалось, что экс-ведущий шоу "Поле чудес" видел дочь, когда она была еще младенцем. После этого отец и дочь больше не встречались, хотя друг покойного телеведущего Амаяк Акопян рассказывал, что Листьев пытался встретиться с наследницей накануне смерти.

О том, что шоумен – ее отец, Валерия узнала от мамы, когда ей было 7 лет, пишет "Комсомольская правда".

"По телевизору тогда показывали программу "Взгляд". Потом папа стал вести "Поле чудес", но дома я эту программу не смотрела, уходила к крестной. Мама не хотела видеть отца на экране. А я это шоу очень любила", – рассказала девушка.

Наследница стеснялась рассказывать, что Листьев – ее отец, а единственной его помощью дочери стали алименты. Новость о смерти отца шокировала Валерию. "Я просто сидела и тихо плакала", – вспоминает тайная дочь Листьева.

К слову, за наследство артиста пришлось побороться. В результате долгих судебных разбирательств первая жена и дочь Листьева получили деньги, дачный участок и две машины.

Сейчас девушка живет в спальном районе, воспитывает троих детей и работает мастером маникюра.

Ранее стало известно, что убийство Владислава Листьева раскрыли спустя 25 лет.